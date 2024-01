Mou al derby senza ritorno, la Roma non può più sbagliare. Sarri ricarica di fiducia la Lazio

Sarà una partita senza pronostico, come da vulgata, però non c'è dubbio che nel derby di Coppa Italia - inizio alle 18, arbitra Orsato - la Roma rischi più della Lazio. E in particolare Mourinho rischia più di Sarri. [...] La Roma non ha Smalling da tempo immemore, Ndicka è partito per la Coppa d'Africa, Mancini ha la pubalgia, Llorente è acciaccato e Kumbulla è stato convocato per la prima volta dopo quasi nove mesi. Domenica scorsa, contro l'Atalanta, è andato in campo Dean Huijsen, classe 2005, arrivato poche ore prima in prestito dalla Juventus dove aveva giocato solo 13 minuti in Serie A. [...]

A Mourinho è stato chiesto perché i Friedkin non gli abbiano ancora prolungato il contratto che scade a giugno, lui ha deto di non essersi ancora dato risposta. Però la Roma è ottava in campionato e ha passato da seconda un girone molto facile in Europa League, e sarà costretta a disputare il playoff contro il Feyenoord. La Coppa Italia è un obiettivo importante. [...]

(corsera)