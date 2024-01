Milan senza pietà, Mou in tilt. E i Friedkin pensano all'esonero

È notte fonda in casa Roma. Contro il Milan arriva la settima sconfitta in campionato che fa crollare i giallorossi al nono posto in classifica. Anonimo. Come la gara giocata dagli uomini di Mourinho, sconfitti 3-1 e gelati da un gol di Adli dopo undici minuti. [...] Ottanta minuti di nulla calcistico, con la parentesi del rigore segnato da Paredes senza alcun sussulto d'orgoglio alla ricerca del possibile pareggio. [...] La Roma non c'è più. La reazione post derby, richiesta a gran voce dai tifosi e pretesa dai Friedkin, non è arrivata. [...]

Già da ieri sera sono partite le valutazioni sulla panchina di José Mourinho. La sfida di Milano ha sancito la fine dell'indennità per il portoghese. [...] Nelle ultime sette partite la Roma ne ha perse quattro, vincendone due e pareggiandone una. Uscendo dalla Coppa Italia e vedendo allontanarsi sempre di più l'obiettivo del quarto posto. E adesso serve una svolta. [...] Per il nuovo allenatore toccherà aspettare giugno, ma in questo momento non è da escludere la soluzione traghettatore. Con il nome di Daniele De Rossi primo indiziato per portare in salvo la nave giallorossa.

(la Repubblica)