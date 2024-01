MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. In attacco Lukaku e Belotti

Oggi alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza andrà in scena la gara tra Milan e Roma, con una formazione quasi obbligata per lo Special One che a causa dei problemi legati agli infortuni e alle indisponibilità. In difesa ci saranno sicuramente Mancini e Llorente. Dubbi su Kristensen e Huijsen. Torna a centrocampo Cristante affiancato da Paredes e Bove, mentre in attacco ci saranno Belotti e Lukaku. Chance per Joao Costa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI