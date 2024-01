Mercato Roma: Spinazzola verso la cessione, è rebus difensore

La Roma sta sondando il mercato per capire se esistano i margini per una cessione anticipata di Spinazzola. Nei giorni scorsi il procuratore, Davide Lippi, ha intensificato i contatti con due club sauditi e con un paio di società turche, tra le quali il Galatasaray. Tiago Pinto non ha ancora ricevuto proposte ma è ben felice di valutarle.

Oltre al difensore centrale, con l'eventuale cessione dell'esterno i giocatori necessari diventerebbero due oppure uno che sappia interpretare più ruoli. Il nome preferito della Roma, tra questi profili, è Arthur Theate.

Parlando di centrali puri, la Roma preferirebbe un giocatore giù rodato in Italia e andrebbe benissimo Kiwior, che l’Arsenal potrebbe prestare. C'è l'ipotesi Kehrer del West Ham o l'opzione Chalobah, fuori dai piani del Chelsea. Pinto, nel frattempo, è in contatto con il Psg per Renato Sanches.

(corrieredelloosport.it)

