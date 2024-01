Quanto il Como faccia sul serio per la promozione, lo testimoniano i nomi che gli vengono associati. Se Mulattieri (Sassuolo) è lo spunto concreto in caso di partenza di Cerri. Il sogno, la pazza idea risponde al nome di Andrea Belotti: a un primo sondaggio l’attaccante della Roma avrebbe risposto “no grazie” all’ipotesi di scendere in B. Ma il mese di trattative è ancora lungo.

(gasport)