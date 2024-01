Mercato con scouting e giovani. Trattativa serrata per Baldanzi

LEGGO (F. BALZANI) - LLa scelta del ds, la nuova politica sul mercato e il basso profilo. La Roma gira davvero pagina e avvia un nuovo progetto improntato sul modello Red Bull. Non nel senso della bibita energetica in sé ma riguardo le dinamiche societarie del gruppo che amministra tra le altre Lipsia e Salisburgo: scouting, investimenti sui giovani e valorizzazione delle strutture. Tanti gli indizi. Il primo riguarda proprio il mercato. Dopo Angelino (accordo chiuso, si attende ora la cessione di Kumbulla) che viene proprio da quelle latitudini ieri è andata in scena la trattativa serrata per Baldanzi. Il 20enne dell'Empoli che Pinto sta provando a portare nella Capitale. Il gm è in queste ore a Milano dove ha ottenuto il sì del suo agente Riso cercando ora di trovare la quadra col club toscano. La valutazione è 15 milioni, la formula quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nell'affare potrebbero rientrare un paio di giovani della Primavera o il prestito di Belotti. Essendo un under 21 italiano non è necessaria una cessione per fargli posto in lista A. Un primo tassello di una Roma che il prossimo anno rinuncerà a tanti stipendi ingombranti: da Spinazzola a Rui Patricio passando per Renato Sanches.

Lukaku che strizza l'occhio all'Arabia: «Tra due anni sarà il campionato più importante del mondo». Senza Decreto crescita e Champions difficilmente la Roma lo riscatterà. L'obiettivo dei Friedkin è quello di diminuire il monte ingaggi alzando il livello dei cartellini dei giovani. Altra prova del nuovo corso sono i contatti allacciati con Vivell prima e Mitchell poi. I due dirigenti hanno lavorato col gruppo Red Bull. Ma torniamo al presente. La Roma si appresta a sfidare la Salernitana lunedì col ritorno di Dybala e Mancini (ieri in gruppo). A disposizione anche Aouar rientrato dalla coppa d'Africa.