Mancini torna con l’Atalanta. Pressing Huijsen

Continua il pressing della Roma per Huijsen. I giallorossi hanno infatti inquadrato nel centrale olandese di proprietà della Juventus il profilo giusto per rinforzare la difesa nel mercato invernale, visto anche il budget a disposizione del club capitolino di 1,5 milioni lordi tra cartellino e ingaggio. I bianconeri vorrebbero tuttavia mantenere la parola data al Frosinone - al quale ha ceduto già in prestito Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea - e quindi cedere a titolo temporaneo il classe 2005 ai ciociari. La volontà del giocatore, che preferirebbe vestire la maglia della Roma, ha tuttavia congelato una trattativa praticamente conclusa. Tiago Pinto potrebbe così proporre a Giuntoli - che ieri ha avuto ulteriori contatti con l'agente di Huijsen, che attualmente si trova a Torino - un indennizzo per il prestito, così da accontentare le volontà economiche della Juventus, e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione definitiva del club bianconero. E proprio per il reparto arretrato arrivano buone notizie da Trigoria. Ieri la Roma è tornata ad allenarsi in vista della sfida con l'Atalanta di domenica e tra i giocatori scesi in campo era presente anche Mancini. Oltre al classe 1996 si sono uniti in prima squadra anche Golic e Plaia, mentre chi ha disputato più di un tempo con la Cremonese ha svolto lavoro in palestra. Possibile spiraglio riguardante Smalling, che potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo settimana prossima dopo cinque mesi di stop a causa di un’infiammazione.