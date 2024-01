Manca solo una Joya nel derby

Da talismano a tabù il passo è stato breve. C'era una volta Dybala che vedeva la Lazio e lasciava il segno. Squadra che, tolta l'Udinese (al quale ha segnato 13 reti), è sempre stata la sua vittima preferita in Serie A. Ben 11 le reti rifilate ai biancocelesti prima di approdare alla Roma. [...] Quattro anni senza gol alla Lazio sono lunghi. Non quanto tre derby vissuti come un comprimario ma tant'è. Fuori nel primo per una lesione muscolare alla coscia: appena 45 minuti nel secondo, sacrificato da Mourinho nell'intervallo dopo l'espulsione di Ibanez; anonimo nel terzo, quello del 12 novembre scorso. E' tempo di tornare a splendere. [...]

Anche l'altra sera, contro Gasperini, la Roma si è accesa grazie a Dybala. Potenza, istinto e intuizione: quando la palla finisce tra i suoi piedi c'è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa. [...] E' venuto il momento di dare seguito alla promessa di qualche settimana fa: "Voglio vincere con la Roma". Farlo domani, nel derby, aprirebbe un pertugio nel quale infilarsi e provare a sfatare l'incantesimo della decima Coppa Italia (da lui vinta 4 volte) che vuole la Roma mancare l'appuntamento con il successo nella manifestazione addirittura dal 2007-08. [...] Il momento della Roma è delicato. Ottava in classifica e con un playoff di Europa League da disputare, essere eliminata domani sgonfierebbe la possibile ciambella di salvataggio di fine stagione e aprirebbe una piccola crepa nell'atteggiamento fideistico della tifoseria giallorossa. [...]

(Il Messaggero)