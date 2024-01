Lukaku-Dybala i salva Mou

[...] La Roma, solo nel finale e dopo una fatica improba, batte una coraggiosa Cremonese che - nonostante la formazione scientemente rimaneggiata - dimostra di non essere venuta al Tevere in gita. [...] La vittoria comunque è meritata, anche perché i giallorossi possono ascrivere fra le malinconie due legni di Pellegrini ed El Shaarawy. In avvio Mourinho risolve l'emergenza in difesa come ci si aspetta, cioè con Cristante arretrato e Celik accentrato, mentre davanti alla retroguardia tocca a Paredes costruire, appoggiandosi sulla corsa di Bove e l'estro di Pellegrini per supportare Lukaku e Belotti, così come provano a fare lo stesso Karsdorp ed El Shaarawy sulle fasce. [...]

È il 27' e il gol sembra nell'aria. Quando arriva, però, è nella porta che non ti aspetti. Passata la tempesta iniziale, infatti, la Cremonese comincia a mettere la testa fuori dal guscio e, se con una punizione di Zanimacchia non va lontano dall'incrocio dei pali, al 37' un cambio di gioco provoca una respinta in affanno della difesa giallorossa su cui Ghiglione si libera di Llorente per servire Tsadjout, bravo ad anticipare Cristante e battere Svilar. [...] Nella ripresa lo Special One cambia volto alla squadra. Fuori Celik, Llorente e Belotti, dentro Kristensen, Zalewski e Dybala, per passare a un 4-2-3-1 che vede Dybala, Pellegrini e il Faraone dietro a Big Rom. [...] La stanchezza, però, pare andare a scapito della precisione, visto che Dybala e il Faraone calciano alto da buona posizione. Proprio l'attaccante iraniano però, servito dalla Joya, libera solo davanti al portiere Lukaku, che stavolta non sbaglia. È il 32' e tutto l'Olimpico a questo punto ci crede, e se quattro minuti più tardi Paulo spreca una specie di rigore in movimento, al 40' non spreca quello vero, nato da uno sciocco fallo di Sernicola sul subentrato Spinazzola. [...]

