Luis Alberto cerca il recupero in extremis. Llorente è out, Paredes torna titolare

Vigilia del derby con compleanno per la Lazio. Oggi ricorre infatti il 124° anniversario della fondazione del club. [...] Ma dall'infermeria arrivano brutte notizie: Isaksen (problema a un ginocchio) e Zaccagni (caviglia) sono a forte rischio per domani, anche se si tenterà un recupero in extremis per entrambi. In compenso Luis Alberto ieri è tornato ad allenarsi sia pur a ritmo ridotto: domani può andare in panchina.

In casa Roma, invece da valutare le condizioni di Llorente, che contro l'Atalanta è uscito alla fine del primo tempo per un problema all'adduttore destro. Dietro, tra l'altro, c'è anche la situazione di Mancini sempre borderline, con il difensore toscano che continua a giocare con la pubalgia e che nel secondo tempo di domenica spesso zoppicava anche vistosamente per il dolore. In cabina di regia, invece, dovrebbe tornare titolare Paredes, che domenica è entrato in corsa a causa di una botta al piede destro presa contro la Cremonese, il 3 gennaio.

