Lorenzo "il magnifico" è tornato, De Rossi ha ritrovato un leader

Sabato sera, al momento della lettura delle formazioni, Lorenzo Pellegrini è stato il giocatore più contestato. [...] La sua risposta è stata una prestazione superba, impreziosita dal gol del momentaneo 2-0: c'è la sua firma, quindi, sui primi tre punti dell'era De Rossi, così come c'era nell'ultima vittoria dell'era Mourinho, sempre all'Olimpico contro il Napoli. [...] "È il capitano - le parole di DDR - e quando le cose non vanno bene è giusto che noi romani veniamo messi di fronte alle nostre responsabilità. Ho ritrovato un ragazzo maturo, si è comportato da leader in questa settimana". [...]

Al suo nuovo allenatore ed ex compagno, Lorenzo è legato da momenti speciali: Pellegrini esordì a 18 anni in Serie A in un Cesena-Roma 0-1 deciso da un gol di De Rossi; esordì in Nazionale in un'Italia-Liechtenstein con Daniele in campo e aprì con un gol il 2-1 al Parma che fu l'ultima delle 616 partite di DDR (e delle 37 giocate insieme) con la Roma. [...] Se la vittoria contro il Verona e il "contatto" sotto la Sud dopo la partita basteranno a placare gli animi dei tifosi delusi con la squadra e con la società ancora non è certo. Di sicuro, però, la strada è quella giusta. [...]

(corsera)