L'Olimpico fischia la squadra e i Friedkin. Per Mourinho striscioni e cori della Sud

Dan e Ryan non hanno lasciato sola la Roma. Pur senza parlare pubblicamente, hanno voluto essere accanto alla squadra. [...] Un segnale di risposta anche alle indiscrezioni secondo cui l'imprenditore texano sarebbe pronto a vendere il club a un fondo arabo. Notizia smentita dal diretto interessato che ha ribadito la sua intenzione di restare nella Capitale nonostante le contestazioni. [...] Il clima pesante si è respirato fin da subito all'interno dello stadio dove la squadra è stata fischiata durante la lettura delle formazioni. Gli unici a essere risparmiati sono stati Bove, El Shaarawy, Dybala e Lukaku. [...]

In tutti i settori dello stadio sono apparsi striscioni per salutare Mourinho e accogliere De Rossi. Due di quelli più significativi sono stati esposti in Curva Sud: "Noi non abbiamo preteso trofei e allori ma solo rispetto per quella maglia e quei valori" e "Ci sono ricordi che non hanno contratti, le corse e i sorrisi che ci hai regalato tutte le volte che ti sei schierato...per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister". Poi, quelli per De Rossi: "Tu che quella maglia l'ha sempre onorata...Insegna a questa squadra come deve essere sudata". [...]

(Il Messaggero)