L'Olimpico è pronto per Daniele e Mou

Se c'è una cosa che proprio non è andata giù ai tifosi è non essere riusciti a ringraziare José Mourinho per queste due stagioni e mezzo alla Roma ricche di emozioni. Per questo oggi pomeriggio, al 47esimo sold out, il primo senza Mou ma trascinato dalla passione trasmessa da lui, l'Olimpico è pronto a omaggiarlo e salutarlo per l'ultima volta. [...] Già da ieri sono apparsi i primi striscioni per lo Special One, oltre a manifesti sparsi per tutta Roma raffiguranti Mou che bacia la Conference. [...]

Sono pronti diversi striscioni per lo Special, ma anche per contestare la decisione dei Friedkin di esonerarlo. La difesa al portoghese e l'attacco ai giocatori, colpevoli per tanti tifosi di non aver dato il massimo in diverse partite, come nelle ultime contro la Lazio e il Milan. [...] Durante la partita saranno esposti striscioni ma molto probabilmente la tifoseria sosterrà la squadra per supportare l'allenatore. De Rossi sarà acclamato e accolto nel migliore dei modi. [...] L'Olimpico sarà tutto con lui, ma anche con Mourinho: entrambi si prenderanno tutto l'amore del tifo romanista.

(corsport)