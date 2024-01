L'obiettivo resta Soyuncu per la difesa. Il club pensa al futuro: nuovi gol con Zefi

[...] La chiave per sbloccare la situazione è ormai nota: cedere uno tra Renato Sanches e Spinazzola prima di gettarsi sulle tracce di un nuovo centrale difensivo. Al momento piazzare il centrocampista preso dal Psg appare una missione tutt'altro che semplice. Lui vorrebbe, infatti, tornare in Francia o in Portogallo, un desiderio che rende vano l'interesse di alcuni club turchi.

Spinazzola invece è monitorato in Arabia Saudita: chissà che l'amichevole con l'Al-Shabab in programma il 24 gennaio a Riad non rappresenti un'opportunità per sbloccare la situazione. [...] Se dovessero riuscire a piazzare uno dei due, un possibile obiettivo per la difesa sarebbe Soyuncu dell'Atletico Madrid. Nel frattempo, il club giallorosso ha ingaggiato un nuovo giovane talento: si tratta di Kevin Zefi, attaccante irlandese di 18 anni, preso a parametro zero dall'Inter con cui non ha trovato l'intesa per il rinnovo.

(gasport)