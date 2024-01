Lo staff di De Rossi: Giacomazzi il “secondo”, Farelli preparatore portieri

Ieri pomeriggio Daniele De Rossi ha diretto il suo primo allenamento da nuovo tecnico della Roma. Insieme a lui il nuovo staff, che lo ha seguito a Trigoria: l’ex giocatore del Lecce Guillermo Giacomazzi sarà l’allenatore in seconda. Il preparatore atletico, invece, sarà Gianni Brignardello. Il match analyst sarà Francesco Checcucci mentre il preparatore dei portieri sarà Simone Farelli, promosso dalla Primavera ed entrato a far parte del settore giovanile di Trigoria dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2021. Non farà parte dello staff Giampiero Pinzi: la sua fede laziale più volte manifestata quando ha affrontato la Roma da calciatore, non sarebbe stato un buon biglietto da visita.

(Corsera)