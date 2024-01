Lo Special in caduta libera, ora è nono. Duro Belotti: "Abbiamo toccato il fondo"

La Roma è nona in classifica a cinque punti dal quarto posto, quattro sconfitte nelle ultime sette partite, coppa compresa, non vince in trasferta da un mese e mezzo, è fuori dalla Coppa Italia e fatica a portare a casa uno scontro diretto. "Abbiamo toccato il fondo e magari più di così non si può andare", ha detto Andrea Belotti sintetizzando la situazione. [...] A fine partita il tecnico ha scelto di non parlare in tv, ma si è diretto all'interno degli spogliatoi per confrontarsi con la squadra, dopo aver assistito alla partita in tribuna causa squalifica.

Quello che sta attraversando lo Special One è uno dei momenti peggiori della sua avventura nella Capitale. A differenza del passato, però, non è forte di un contratto a lungo termine. [...] Mourinho è in seria difficoltà, rischia di perdere il timone da un momento all'altro e le prossime tre partite rappresenteranno l'ultima chance per salvare la stagione. All'Olimpico arriverà il Verona, poi ci sarà la Salernitana e il Cagliari. [...] La sensazione è che allenatore e giocatori siano abbandonati a loro stessi dalla società che resta in silenzio, non ha ancora annunciato un dirigente che possa prendere il posto di Pinto e non ha deciso se confermare o meno Mourinho. [...]

(Il Messaggero)