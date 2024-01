Llorente si ferma. Investitura Huijsen

[...] Partiamo dai fatti: Llorente ha fatto una risonanza all'adduttore sofferente e ha scoperto di non avere alcun problema grave, tanto è vero che si è allenato parzialmente in gruppo durante la rifinitura a Trigoria. Secondo quanto filtra, non giocherà dal primo minuto per essere pronto domenica a Milano. A quel punto, Mourinho potrebbe riproporre il terzetto di difensori esposto nel secondo tempo contro l'Atalanta, con l'esordio da titolare di Huijsen, la conferma dell'acciaccato Mancini al centro e dell'adattato Kristensen a sinistra. [...]

Il problema è che neanche Lorenzo Pellegrini sta bene: ieri è stato sottoposto a un esame strumentale perché sentiva un forte dolore alla schiena dopo il "bacino" rimediato da Scalvini nelle primissime fasi di Roma-Atalanta. [...] Dunque fascia di capitano a Mancini e trio di centrocampo con il rientrante Paredes a dirigere le operazioni e la coppia di mezzali Cristante-Bove. A destra Celik sembra in vantaggio su Karsdorp mentre a sinistra Zalewski è in ballottaggio con El Shaarawy più che Spinazzola, entrato malissimo contro l'Atalanta. [...]

(corsport)