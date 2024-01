Llorente resta in bilico, Kumbulla torna ad allenarsi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Primo allenamento per i giallorossi a Trigoria in vista del derby. Dopo il pareggio con l'Atalanta la Roma è scesa in campo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per una delle due sedute a disposizione prima della gara di domani con la Lazio che vale una Semifinale di Coppa Italia. Vige ancora l'emergenza in difesa: oltre all'infortunio di lunga durata di Smalling e la partenza per la Coppa d'Africa di N'Dicka, Mourinho dovrà fare i conti anche con le condizioni di Llorente, fermatosi nell'intervallo della gara di domenica per un fastidio all'adduttore destro.

Lo spagnolo verrà valutato nelle prossime ore per cercare di capire se sarà a disposizione del tecnico per la stracittadina. Chi invece si è rivisto in campo è Kumbulla, che è tornato a svolgere l'intera seduta con i compagni dopo un indurimento all'adduttore subito la scorsa settimana. Ancora out Renato Sanches, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.