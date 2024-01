Lazio senza attacco, Roma senza difesa. Ma è sempre derby

Una romantica distrazione. Lazio e Roma si affronteranno mercoledì prossimo in Coppa Italia (alle 18, in tv su Mediaset). La sfida, nella competizione in questione, manca dal 2017 (in quel caso in semifinale), quando furono i biancocelesti a qualificarsi, vincendo 2-0 l’andata e perdendo 3-2 il ritorno. [...] In casa Lazio mancherà, oltre a Immobile, il secondo miglior marcatore biancoceleste nella stracittadina dopo Piola: Luis Alberto. Fantasia e gol, insomma. A Trigoria stanno invece cercando difensori centrali da schierare. «Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà – ha detto Mourinho dopo la sfida con la Cremonese –. Non penso che altri in Italia abbiano vinto con un unico difensore centrale a disposizione, ma restiamo uniti». [...] Fra i dubbi dei due tecnici però emergono le lamentele delle tifoserie romane: «Impossibile fissare il derby per mercoledì alle 18 in una città così trafficata». I laziali hanno potuto cominciare ad acquistare i biglietti già da prima di Capodanno: sono già oltre 26mila. I romanisti, che hanno 20mila tagliandi a disposizione, possono comprarli da ieri pomeriggio fino alle 18 di domenica, in prelazione fino a esaurimento posti. Condizione, decisa dal club giallorosso, che ha indispettito molti non tesserati. Prima ci sarebbero le partite con Udinese e Atalanta, ma i tifosi sono concentrati sul derby. Che per i giocatori non può invece diventare una romantica distrazione.

(Corsera)