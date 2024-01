Lazio-Roma, un tifoso giallorosso perde un orecchio per un petardo. La famiglia: "Inaccettabile, chiudete gli stadi"

LAREPUBBLICA.IT - Nel prepartita di Lazio-Roma un tifoso giallorosso presente in Distinti Sud ha perso un orecchio a causa di un petardo lanciato dalla Tribuna Tevere. Ecco le parole della famiglia del ragazzo ferito: "Nostro figlio ha perso un orecchio per una partita di calcio, ha alcune ferite interne, molto probabilmente non riacquisterà l'udito dal lato destro. Chiudano gli stadi, le partite si vedano a casa. Non è accettabile tutto questo".

