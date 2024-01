LAZIO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Prima da titolare per Huijsen, Lukaku-Dybala coppia inamovibile

Oggi alle 18:00 in un clima caldissimo si giocherà il secondo derby stagionale tra Lazio e Roma, per decidere quale delle due romane riuscirà ad accedere alle semifinali della Coppa Italia. Tra le fila dei giallorossi pochi dubbi in difesa con Svilar che prenderà il posto di Rui Patricio, sostenuto in difesa da Huijsen (esordio da titolare con la Roma), Mancini e Kristensen. Se Llorente dovesse recuperare, il danese tornerebbe sulla fascia. A centrocampo, con Pellegrini in dubbio, spazio a Cristante, Bove e Paredes, mentre sulle fasce Celik e Zalewski favoriti su Karsdorp e Spinazzola. In avanti invece nessun dubbio: Dybala-Lukaku coppia inamovibile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.