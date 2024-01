L'attesa di Angeliño. Servono le cessioni

A bloccare ancora l’esito positivo della trattativa con il Lipsia è il problema delle cessioni: serve un’uscita per dare il via libera all’entrata. [...] Renato Sanches è uno di questi. A dir la verità il portoghese dopo l’addio di Mourinho vorrebbe giocarsi una possibilità con De Rossi e per questo fin qui ha frenato tutte le offerte di prestito che gli sono arrivate, dall’Olimpiakos, al Paok, fino al Besiktas. [...]

La Roma spera di convincere il giocatore, così come spera che il Galatasaray possa fare una mossa per Zeki Celik. [...] L’altro nome in uscita (ma in prestito) è quello di Marash Kumbulla. [...]

E a proposito, lo spagnolo arrivò al Lipsia nell’estate 2020, portato da un direttore tecnico che i Friedkin hanno sondato tramite Charles Gould della Retexo: Christopher Vivell, manager dalle caratteristiche molto piaciute per scouting e valorizzazione dei giovani, è monitorato con attenzione dalla proprietà. E chissà che Angeliño non possa arrivare per poi aprirgli i cancelli di Trigoria.

