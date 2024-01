L’ascesa silenziosa di Ryan Friedkin: è lui che indirizza le decisioni di Dan

Cresce, in silenzio. Nascosto dall'ombra di papà Dan, ma sempre più influente nelle decisioni che riguardano la Roma. Un esempio: il lunedì post Milano, è Ryan che contatta nel pomeriggio De Rossi, ne ottie ne la disponibilità e avvisa il padre. Poi, il giorno dopo, ci pensa Friedkin senior a parlare con Mourinho e liquidarlo ma con il figlio sempre al fianco. Un'ascesa importante, di un uomo che ha da poco superato i trenta, sempre più consapevole e maturo. Per intenderci: dimenticate il ragazzo che facendosi prendere dall'entusiasmo invita Pinto, appena arrivato, a chiudere l'operazione Reynolds. […] E così, ieri, dopo aver letto battute sul fatto che la Roma «sarebbe dovuta già fallire», ha abbozzato un sorriso, ricordando a persone a lui vicine; come lui e il padre abbiano supportato anche nell'esercizio 2022-23 le esigenze finanziarie del gruppo attraverso finanziamenti soci, erogando immissioni di capitale pari a 232,5 milioni, utilizzati per il rimborso del prestito obbligazionario emesso nel 2019 e per le esigenze di working capital del gruppo. Senza contare che tali importi sono da considerarsi ai fini dell'aumento di capitale deliberato da ultimo dall'Assemblea dei Soci del 18 ottobre 2022, per un importo massimo di 520 milioni ed esecuzione entro il 31 dicembre 2024. Insomma, niente male per un club che doveva essere già fallito.

(Il Messaggero)