L'Arabia corteggia Mourinho

È (quasi) sempre stato abituato a scrivere i finali. Stavolta, invece, c'è chi lo ha fatto per lui. [...] Cambiano gli obiettivi, non la sostanza: quando Mourinho non decide, mastica amaro. A Londra, impiegò poco per dimenticare gli Spurs: esonerato il 19 aprile, il 4 maggio veniva annunciato dai Friedkin. Stavolta, secondo indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, potrebbe impiegarci ancora meno. In Arabia, infatti, i media locali sono sicuri: lo Special allenerà l'Al Shabab, club che milita nella Pro League.

Sarebbe quantomai curioso. Non per la destinazione, [...] quanto per il fatto che la squadra di Riad mercoledì prossimo affronterà i giallorossi nell'amichevole prevista dagli accordi sottoscritti tra il club e lo sponsor Riyad Season. [...] Il sogno di José sarebbe tornare in Premier. E proprio nel ricchissimo campionato inglese c'è una società che ha sempre a che fare con l'Arabia. Si tratta del Newcastle che dopo essersi qualificato in Champions nella passata stagione, quest'anno sta faticando oltremodo. [...] Intanto José, nonostante la delusione, non ha nessuna intenzione di fare causa alla Roma per danno d'immagine come circolato nella giornata di ieri. [...]

(Il Messaggero)