Lanciò un petardo al derby, l'ex ultrà resta in carcere

Ha provato a difendersi davanti al gip, nel corso dell'interrogatorio di convalida: "Ho raccolto quel petardo da terra, perché pensavo fosse una torcia da stadio e l'ho lanciato. Non era mio, probabilmente era una torcia modificata e pericolosa, ma io non lo sapevo", è il senso delle parole pronunciate ieri da Andrea Giubbini di fronte al magistrato. [...] "Avrei preferito che esplodesse in mano mia, non l'avrei mai lanciato se avessi saputo che era pericoloso, non ne avevo idea", avrebbe ripetuto anche al suo legale, l'avvocato Alessandro Caciotti.

Il giudice, però, non gli ha creduto: ha convalidato l'arresto e ha disposto a suo carico la custodia cautelare in carcere. Giubbini, 42 anni, un vecchio daspo nel 2003 e qualche precedente, è stato arrestato in flagranza differita dai poliziotti della Digos e del commissariato Prati venerdì scorso. [...] L'uomo, per l'accusa, era consapevole che lanciando l'ordigno contro gli altri tifosi avrebbe potuto ferire qualcuno in modo grave, cosa che poi in effetti è successa. [...] Uno di loro, che ha 27 anni, è stato centrato alla testa ed è ricoverato al policlinico Gemelli con una prognosi di sessanta giorni. Le lesioni sono gravissime: ha perso un orecchio. [...]

(Il Messaggero)