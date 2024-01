Lampo Dybala: la Roma vede la Champions

Serviva vincere e vittoria è stata. Un rigore di Dybala a inizio ripresa e una stoccata di Pellegrini, al secondo gol consecutivo, rendono inutile il tentativo di rimonta di Kastanos e regalano tre punti pesantissimialla Roma. Ma per parlare di rinascita, bisogna ancora pazientare. […] Si vede sicuramente un approccio differente rispetto al recente passato, meno attendista e più propositivo, con un possesso-palla bulgaro nel primo tempo (picchi addirittura dell'81% alla mezz'ora), due centrali stretti con il compito di far partire l'azione e il resto della squadra sopra la linea della palla. Però non basta. Il problema è sia negli interpreti che nella manovra a ritmo ridotto. […]

(Il Messaggero)