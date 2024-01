L'AI-Shabab di Biscan pronto all'esame. Ferreira Carrasco il pericolo numero uno

IL ROMANISTA - Seconda uscita per la Roma di Daniele De Rossi, impegnata questa sera nell'amichevole dal retrogusto commerciale contro l'Al-Shabab. La squadra con base a Riad, città oramai divenuta anche Capitale araba del calcio per concentrazione di club ed impianti sportivi presenti, rappresenterà per il neo-allenatore giallorosso un'occasione per testare di-versi ragazzi della Primavera, impegnati contro un organico che presenta sicuramente delle qualità. I "soli" 35 milioni di euro spesi in estate - cifra ben minore ri-spetto all'esborso di altre squa-dre del paese come Al-Nassr ed Al-Hilal - non devono in-gannare sul materiale umano a disposizione del tecnico croato Igor Biscan. (..:) L'Al-Shabab si trova infatti in undicesima posizione di Saudi Pro League, preceduta da squa-dre modestissime come Al-Kha-leej ed Al-Wehda. Nelle 5 vittorie ottenute in campionato, tanto si deve ai due giocatori principa-li presenti all'interno del roster bianconero: Saiss - difensore ex Wolverhampton e capocannonie-re della squadra con 3 gol - e Ferreira Carrasco. L'esterno ex Atletico Madrid è già andato a segno 6 volte tra campionato e coppa, dimostrando di saper prendere per mano una squa-dra dal rendimento altalenante. Non a caso, a fronte di un trend piuttosto negativo intrapreso dalla squadra 6 volte campione d'Arabia. (...)