La speranza in un uomo

Oggi ricomincia la seconda parte del campionato, necessari nervi saldi e forte determinazione. [...] Qualche spiritoso e parecchi malevoli hanno usato la sconfitta nel derby per mettere in discussione l'unica certezza che abbiamo da due anni: Josè Mourinho. Al di là del tifo e al di sotto dell'emotività, proviamo a guardare ai fatti: con la squadra attuale, la proprietà muta, i condizionamenti finanziari blindati, i giocatori contati, José è l'unica speranza di salvezza. Qualunque altro tecnico finirebbe nel marasma e, lui è l'unico che non deve chiedere un rispetto, che si è già guadagnato nel mondo del calcio. Sbaglio? Chiedete a giocatori e allenatori.

(Il Messaggero)