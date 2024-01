La sfida di De Rossi: "Trasformeremo i fischi in applausi"

La Roma soffre ma batte 2-1 il Verona. Il racconto tecnico del pomeriggio vissuto all'Olimpico potrebbe fermarsi qui. [...] Esordio vincente per il nuovo allenatore e ritorno alla vittoria per la Roma dopo un mese. [...] "Grazie a tutti i tifosi - commenta De Rossi alla fine della partita - È stato un esordio piacevole. Allo stadio c'è sempre grande affetto, ma adesso ho una veste diversa e quindi da una parte grande emozione ma anche grande tensione perché c'è lavoro da fare". [...]

Ma la Roma di De Rossi ha mostrato cose nuove rispetto al passato. A partire dalla difesa a 4 e la ricerca del gioco palla a terra: "È una delle prime cose sulla quale abbiamo lavorato. Per me è importante avere il dominio e la gestione della palla". [...] "Come si trasformano i fischi in applausi? Giocando meglio il secondo tempo. - ammette De Rossi - Se lo avessimo fatto saremmo andati via più contenti. Però abbiamo ottenuto i tre punti e dobbiamo festeggiare le vittorie per ricreare entusiasmo". [...]

(la Repubblica)