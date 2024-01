La Roma speciale del normal one

E all'improvviso, vedere Daniele De Rossi nella sala stampa di Trigoria, o all'Olimpico, o sui campi del Bernardini, torna ad essere normale. […] La Roma è passata dallo Special one al Normal one. Dopo gli scossoni c'è sempre bisogno di un approccio semplice. Accade lo stesso a seguito dell'improvviso addio di Capello, ormai vent'anni fa, quando la Roma ci mise un po' a ritrovare gli equilibri e i comportamenti giusti. Spalletti denunciò per primo questa esigenza: la normalità. E sappiamo dove ha portato quella normalità, in quegli anni forse abbiamo visto una Roma povera ma affascinante, e anche vincente. Ecco, De Rossi non ha in mano una squadra così limitata, ma inevitabilmente ha ereditato alcuni problemi e non causati solo da Mourinho. La sua normalità è nella comunicazione, al momento, non aggressiva, non da chi si mostra protetto. De Rossi si sente a casa, non ha bisogno di difendersi, o di attaccare prima di essere attaccato. […]

(Il Messaggero)