La Roma rimonta anche la paura, Lukaku e Dybala valgono il derby

È proprio vero che con il (secondo) tempo si aggiusta tutto. Ma la Roma resta una squadra piena di difetti, portati anche malissimo. Incapace di fingere, di mascherarli, di nasconderli. Indifendibile. E si vede nell'occasione del gol della Cremonese quanto difficile sia stare in campo con un solo giocatore di ruolo lì dietro che non riesce a fermare un giocatore, Tsadjout, che non segnava da giugno. [...] Fragile. Incapace di mettere personalità anche con un avversario nettamente inferiore, vagando in un equilibrio sopra la follia. E precaria. Dove tutto sembra a tempo determinato: allenatore, direttore sportivo, centravanti, difensore centrale, tutti col futuro incerto che rendono irrisolto il presente. [...]

Una squadra che pensa di poter creare una sola occasione in un tempo, quando dopo quasi 30 minuti ha la doppia possibilità con Belotti che centra il portiere avversario e Pellegrini la traversa da un metro. Che si sveglia solo quando sta perdendo, quando capisce che c'è differenza tra quello che si desidera e quello che si merita, se non si ha voglia. E che lo ottiene quando si mette a quattro dietro evitando esperimenti fantasiosi, quando entra Dybala che dà qualità, quando Mourinho tenta l'all-in mettendo dentro Azmoun per Bove e lascia il centrocampo senza intenditori. Ne viene fuori qualcosa di meglio, un palo, occasioni, il pareggio di Lukaku, 14 gol in stagione, perché se non ci pensa lui è difficile che lo faccia qualcun altro, e il rigore rimediato da Spinazzola e segnato da Dybala che cancella problemi e paure. [...]

(la Repubblica)