La Roma chiama Conte, l'ex ct prende tempo. La Juve segue Motta

La Roma è in crisi, per ora si tiene Mourinho ma per il futuro corteggia Antonio Conte. La settima sconfitta stagionale, domenica sera, ha avvelenato ancora di più il clima in casa giallorossa, tra tifosi impazza il dibattito se sia colpa dello Special o di una rosa "non da Champions" o di entrambe le cose. [...] Però l'orientamento per fine stagione è comunque chiaro, nonostante la volontà del portoghese di restare: la proprietà è decisa a cambiare e si è orientata verso Antonio Conte.

Ci sono stati dei contatti diretti, l'ex ct della Nazionale è nei piani di diversi club di alto livello e quindi bisogna muoversi subito. Solo che lui, Conte, per ora non ha accettato l'offerta della Roma, ha preso tempo, le variabili sono tante e le valutazioni necessarie. [...] I Friedkin, tra l'altro, non hanno abbandonato la pista che porta a Xabi Alonso, tra i migliori (giovani) maestri del gegenpressing - le "riaggresioni" feroci per recuperare la palla entro 6 secondi - e in testa alla Bundesliga con il suo Bayer Leverkusen. [...]

(la Repubblica)