La Roma cambia per DDR: nel mirino Bakker

Ora la Roma cerca due profili diversi: un attaccante destro di piede mancino che possa sostituire di tanto in tanto Dybala e un terzino sinistro puro che possa dare il cambio a Spinazzola. A Salerno forse rivedremo la Roma con il 3-5-2, con El Shaarawy "obbligato" a tornare esterno a tutta fascia nonostante i due assist erogati da ala pura sabato scorso.

De Rossi potrebbe accettare di buon grado la partenza di Diego Llorente, che non è un calciatore di proprietà della Roma e piace al Psg. Inoltre potrebbe partire Celik, che non è considerato fondamentale e ha mercato nella sua Turchia. Ecco allora che si aprirebbe lo spazio per prendere un terzino sinistro: il giocatore può essere Bakker dell'Atalanta, ex Feyenoord.

(Corsport)