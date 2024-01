La Roma baby si gioca il pass per la semifinale

"Vogliamo cercare di difendere la Coppa Italia con tutte le nostre forze". Il tecnico della Primavera giallorossa Federico Guidi suona la carica prima di Roma-Sassuolo, scontro in programma oggi al Tre Fontane (palla al centro alle 14) che mette in palio il pass per la semifinale.

Non è escluso che Pagano e Pisilli scendano come rinforzi in Primavera per mettere minuti nelle gambe e per dare una mano ai più piccoli. In attacco c'è il testa a testa tra Mlakar e Misitano, quest'ultimo rientrato da poco da un infortunio.

(corsport)