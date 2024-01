La Roma al tour de force. Senza difesa con l’Atalanta

Vincere per rimanere agganciate al treno Champions. È l’obiettivo comune di Roma e Atalanta, che si affrontano stasera all’Olimpico. Per i giallorossi è il primo di tre appuntamenti (mercoledì il derby di Coppa Italia contro la Lazio e domenica la trasferta a San Siro col Milan) che diranno molto sugli obiettivi di una stagione che dovrebbe poi chiudersi con il divorzio da Mourinho. Problemi in difesa per il portoghese, assenti Smalling (“Il suo infortunio mi ha rovinato la stagione”) e Ndicka, partito per la Coppa d’Africa(come Aouar). [...] Tra i nerazzurri prima chiamata per Hien, appena arrivato dal Verona. Nella Romain panchina Huijsen, difensore in prestito dalla Juventus.

(Corsera)