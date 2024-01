La piazza a caccia dei colpevoli: calciatori e club contestati. E c'è chi vuole licenziare José

José Mourinho non mette più d'accordo la piazza. Se prima era l'accentratore, il "predicatore" da ascoltare e rispettare, ora è diventato l'uomo da congedare. [...] Gli "anti-mourinhani" sembrano la maggioranza, almeno a leggere i social e ad ascoltare le radio. Un tecnico che ha stancato, che non piace più per come fa giocare la squadra. Le giustificazioni alle partite perse, sono diventate degli alibi inconsistenti. [...]

C'è chi è convinto che con un altro allenatore si sarebbe potuto fare meglio (la Roma è a cinque punti dal quarto posto e in corsa per l'Europa League) e chi aggiunge che l'esonero possa destabilizzare definitivamente la squadra. [...] Se una fetta cospicua dei social è contro José, ce n'è una, più piccola e silenziosa, che punta il dito verso squadra e il presidente. I calciatori sono colpevoli di sbagliare anche le cose più semplici, da una rimessa laterale a una marcatura. La proprietà, invece, è accusata di assenteismo. Il silenzio di Dan Friedkin ha stancato, la gente ha bisogno di capire da che parte va il progetto sportivo. [...]

(Il Messaggero)