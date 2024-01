La Fiorentina: Belotti per Ikone. Ma alla Roma serve un terzino

LEGGO (F. BALZANI) - Il mercato non è chiuso, anche se sembra più un mercatino (per dirla alla Mou). La Roma che oggi volerà a Riyad per l'amichevole di domani contro l'Al-Shabab si riaffaccia su un campagna acquisti bloccata dalla mancanza di cessioni e dai paletti Uefa. Uno spiraglio, però, si è aperto in queste ore. Col ritorno di Azmoun dalla coppa d'Asia e il nuovo modulo di De Rossi, infatti, rischia di esserci sempre meno spazio per Belotti che ha ricevuto lo sguardo della Fiorentina. Il club viola è deluso dal rendimento di Nzola e avrebbe messo il Gallo nella lista dei rinforzi last minute. Sul piatto come scambio di prestiti c'è Ikone, che potrebbe risultare utile come esterno offensivo per De Rossi. La Roma ci riflette ma, viste le condizioni fisiche di Spinazzola e l'avanzamento di Zalewski, gradirebbe di più Biraghi, che peraltro ha conosciuto De Rossi in Nazionale. Ma difficilmente la Fiorentina si priverà del suo capitano. L'altro giocatore in lista d'uscita è Renato Sanches che però non gradisce la pista Besiktas e potrebbe provare a convincere il nuovo tecnico una volta tornato in gruppo (entro il fine settimana). Nel frattempo la Roma sbarca oggi in Arabia Saudita col dubbio Dybala e il ritorno di Cristante e Mancini, i due fedelissimi di Mourinho. Tra i pochi a difendere fino all'ultimo lo Special One. Contro la Salernitana torneranno titolari mentre la Joya verrà valutato giorno per giorno. E in Arabia non si placano le voci di un interessamento del fondo Saudi Aramco per la quota di maggioranza della Roma. Ieri Malagò (indicato da Dagospia come possibile "presidente italiano") ha glissato: «Sono presidente di un ente pubblico, peraltro eletto, con scadenza 30 maggio 2025. Non posso aggiungere altro». Infine Spinazzola: gli esami hanno evidenziato una piccola lesione al quadricipite sinistro. Sarà out almeno per 8-10 giorni.