Kristensen: "Voglio la finale. Sto crescendo con il tecnico"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Cresce l'attesa per il derby di questo pomeriggio e le voci dei calciatori che scenderanno in campo all'Olimpico fanno eco al rumore delle due tifoserie. E ai microfoni di Mediaset, emittente televisiva che trasmetterà la partita, ha parlato uno dei possibili protagonisti, Rasmus Kristensen. Il danese, arrivato in prestito in estate dal Leeds, ha voluto stabilire fin da subito le ambizioni della Roma in questa competizione, oltre a un breve passaggio sul campionato: "La Coppa Italia è un torneo che vogliamo onorare e inoltre la finale si giocherà all'Olimpico, è uno dei nostri obiettivi. In Serie A siamo ottavi, ma la classifica è corta e con qualche vittoria possiamo risalire verso la quarta posizione, tutto è ancora aperto".

Immancabile un'analisi sugli avversari, sottolineando anche le assenze della Roma in vista della stracittadina: "Rispetto la Lazio, non vedo l'ora di giocare questa gara, l'ultimo derby è stato intenso, nonostante l'abbia vissuto dalla panchina, sarebbe importante vincerlo, dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per provare a vincere la partita, anche se siamo pochi, dobbiamo compattarci ancora di più e combattere gli uni per gli altri, come fatto domenica". L'esterno ha infine commentato il suo inserimento graduale nelle gerarchie di Mourinho, oltre a un commento su Huijsen, che ha già esordito con l'Atalanta: "Ora sento di aver compreso al meglio la Serie A e quello che mi chiede il mister. Sono rimasto impressionato da Dean, è entrato bene con i bergamaschi e ha fatto una buona prestazione".