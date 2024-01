Juve-Roma la fabbrica delle moviole

[...] C'è poi il problema del Var che, appunto, tale rimane al netto delle soluzioni che avrebbe dovuto garantire (e, in alcuni casi, ha garantito). Dai centimetri del gol annullato a Ramon Turone (10 maggio 1981) ai centimetri della rete convalidata ad Adrien Rabiot (30 dicembre 2023), Juventus-Roma continua a sparare moviole. Eppure ne sono già passate 42, di stagioni. In base al fermo-immagine del cuore, non si scappa: truffa o fuffa. L'offside semi-automatico è un ossimoro; Gianluca Rocchi, il designatore, cerca di salvare i salvabili. [...]

(corsport - R. Beccantini)