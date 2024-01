Joya, per De Rossi Dybala è pronto: sposa il progetto e aspetta la società

Paulo Dybala lontano da Roma? La Joya ha già un accordo segreto con il suo mentore José Mourinho per la prossima stagione? Si prega di porre un limite all'immaginazione, direbbe il diretto interessato. La "fine del mondo" giallorossa non è imminente, né in calendario. Il trequartista argentino, appena uscito dal tunnel del quarto infortunio stagionale, vuole rivedere la luce insieme a Daniele De Rossi, all'alleato Romelu Lukaku e alla sua gente dell'Olimpico. Resta dov'è. (...) I sogni in giallorosso dell'argentino non cambiano, al netto di quella riconoscenza infinita nei confronti dello "Special One", con cui "è stato un piacere enorme" lavorare, ha scritto, e da cui ha avuto in regalo parole e "consigli" preziosi. Nella prospettiva immediata di prendersi sulle spalle la Roma, di cui è l'ago della bilancia, Dybala ha gradito molto martedì il discorso motivazionale di De Rossi. E, consapevole pure delle responsabilità della squadra per gli ultimi risultati negativi, vuole tornare a vincere per la Roma, per se stesso e per i tifosi. (...) Il problema muscolare è superato, ieri la Joya si è allenato in gruppo dimostrando negli scatti brevi di essere tornato al top. E potrà adesso continuare a lavorare con serenità per un mese, visto che fino al 15 febbraio non sono in programma partite infrasettimanali. È a disposizione di De Rossi in ottica Verona, come previsto, pronto ad assistere Lukaku come nelle migliori occasioni. La voglia dell'"altro mondo" di Dybala, la voglia di allargare l'orizzonte, è semmai raccontata dalla sua Argentina, dove la prossima estate Paulo convolerà a nozze e dove ripartirà la sfida in nazionale per giocare la Coppa America, un traguardo che manca a Dybala. E c'è poi, non di meno, un'amicizia speciale che lega ancor di più a Roma il trequartista. Quella con Leandro Paredes, con cui la Joya trascorre le ore fuori dal campo con le rispettive compagne. Un regno delle possibilità, in cui Dybala può spingere più in là il suo calcio champagne. Tanto compresso in bottiglia è stato, tanto furiosamente è pronto a sgorgare in campo.

(gasport)