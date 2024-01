Joao Costa-Lukaku: Al-Shabab battuto. De Rossi conferma la difesa a 4

La Roma vince 2-1 l'amichevole a Riad contro l'Al-Shabab, in gol Joao Costa e Lukaku, Carrasco per i padroni di casa. Daniele De Rossi riparte dal 4-3-3. (...) I tre attaccanti Joao Costa, Belotti e Zalewski non sono riusciti a concretizzare per tutta la prima frazione. L'idea di De Rossi è amministrare il pallone il più possibile sin dalla difesa, costruire azioni sempre con palla a terra. Le menti della squadra sono Cristante e Paredes, è dell'argentino la verticalizzazione per Belotti che si sarebbe trovato da solo in attacco se non fosse stato per il portiere che è franato in maniera scomposta sul Gallo. (...)

(Il Messaggero)