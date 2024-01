Frattesi: "Avevo già deciso di andare all'Inter. Due anni fa volevo lasciare il Sassuolo, Carnevali mi ha convinto a restare"

RIVISTA UNDICI - Davide Frattesi si è raccontato in una lunga intervista alla rivista sportiva, in cui è tornato anche sul tema mercato prima di approdare all'Inter: anche la Roma, negli anni, è stata a lungo interessata al centrocampista. «Ma io avevo già deciso - ha detto ricordando i giorni di calciomercato - Ero tranquillo. Sicuro della mia scelta. Credo sia stata la decisione migliore che potessi prendere. Ho trovato un bel gruppo, sin da subito, che è qualcosa che aiuta molto. E poi chiaramente il modo di giocare dell’Inter è stato un motivo importante nel decidere di venire qui. Due punte davanti, le mezzali che si buttano negli spazi, tutto questo valorizza il mio ruolo».

«In passato avevo certe squadre in cui sognavo di giocare, certi campionati con cui desideravo misurarmi… Prima di arrivare all’Inter esistevano questi pensieri, ma ora non più. Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal campo. Il gruppo è straordinario, i tifosi spettacolari. E i risultati stanno arrivando, le cose stanno andando benissimo», ha proseguito.

«Nel calcio sono sempre stato così: è uno switch, divento ipercompetitivo. È una cosa che mi dà una spinta in più. Anche se a volte sono poco paziente: per esempio due anni fa, quando volevo andare via dal Sassuolo - ha aggiunto -. Probabilmente non era ancora il momento, sono stati bravi Carnevali (ad del Sassuolo, nda) e il mio procuratore a convincermi a restare. È stata la scelta giusta, e infatti la grande stagione dell’anno successivo è stata una conseguenza naturale».

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE