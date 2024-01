Inizia l'era De Rossi: "Alla Roma non si dice no, avrei firmato in bianco. Per restare darò tutto"

[...] Sarà soprattutto la prima volta in cui Daniele De Rossi si sentirà allenatore per davvero. Perché adesso è a casa sua, dove sognava di essere fin da quando ha deciso di fare questo nella sua seconda vita: allenare, guidare, condurre. [...] "La Roma non si può rifiutare, è successo anche a Pirlo con la Juventus - dice lui -. Ci sono uomini che rifiutano e altri che si buttano dentro. Avrei detto di no solo se avessi pensato che la squadra fosse scarsa. E invece penso che siamo forti e il lavoro ci farà fare belle figure". [...]

"Me la giocherò fino alla morte per restare qui e credo che i Friedkin siano soddisfatti di questo. A loro ho detto che avrei firmato in bianco (contratto da 500mila euro più un ricco bonus Champions, ndr), chiedendogli di trattarmi da allenatore e non da ex giocatore o da leggenda. Voglio guadagnarmi sul campo la conferma, in modo pulito". [...] Ed allora sarà bello anche vedere la sua prima Roma, lui che ha avuto come maestri gente del calibro di Spalletti, Conte, Lippi: "Io mi sono innamorato di questo lavoro con Spalletti, poi la botta finale l'ho avuta con Luis Enrique. Due che giocano con la difesa a 4, anche se poi questa squadra è stata costruita per giocare a tre". [...] Oggi, però, si partirà a 4, anche per necessità, viste le tante assenze. [...]

(gasport)