In cerca di forze fresche

[...] La Roma, alle prese con i paletti del fair play finanziario, orientata a restituire Renato Sanches al Psg, rinvia la pratica legata al futuro di Lukaku, il cui prestito alla Roma scadrà a giugno. Senza gli sconti autorizzati dal Decreto crescita sarà possibile trattenere il belga? Tutto tace. Paulo Dybala, se volesse, potrebbe lasciare subito la Capitale. Ha ricevuto offerte dall'Arabia Saudita che gentilmente ha declinato. L'argentino crede nell'annata della Roma e nella possibilità di centrare gli obiettivi per cui il club è in corsa. Certo, è rimasto sorpreso dalla scarsa iniziativa dei giallorossi che non gli hanno sottoposto una proposta di rinnovo (l'attuale contratto scade nel 2025). Va ricordato infatti che dall'1 gennaio è tornata a essere operativa la clausola valida per l'estero per la quale l'ex juventino si libererebbe per soli 13 milioni. Per ora l'Arabia può aspettare, ma in estate chissà.

(Corsera)