Ilary Blasi e l'invito a cena a Totti: "Credo di aver fatto il primo passo. Noemi? Spero siano felici, almeno ne sarà valsa la pena..."

Dopo la serie tv su Netflix, il 30 gennaio uscirà il libro 'Che stupida', di Ilary Blasi. L'ex moglie di Francesco Totti ha parlato in un'intervista al quotidiano che smentisce così i gossip che le attribuiscono amanti: «No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata “la prescelta”: stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta. Prima e anche dopo. Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna».

Il finale del libro è un invito che gli fa: a riappacificarsi, a tornare a cenare tutti insieme.

«Sì, perché le cose possono succedere ma vanno affrontate. Ci si parla, era quello che mi aspettavo. Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo».

Perché non lo ha fatto?

«Forse non ha avuto il coraggio, ancora una volta non ho una risposta. Magari ha cercato di vedere se riusciva a rimettere le cose a posto, non lo so». Non le farebbe impressione, dopo tutto quello che è successo, cenare di nuovo con lui?

«Ma no, parlerei del più e del meno, magari è anche buffo alla fine, boh. Bisogna prenderla un po’ così... altrimenti diventa tutto troppo serio per i miei gusti. Mi hanno anche accusata di non aver sofferto abbastanza: ecco, non è stato così». Cosa le risponderebbe se gli scrivesse via messaggio questo invito a cena?

«Non lo so, qualcosa risponderebbe. In qualche modo saremo sempre legati, tanto vale renderlo semplice. Io il primo passo credo di averlo fatto». In tanti tifano perché torniate assieme.

«Sì, lo so, ma no, non credo sia possibile» Ha detto credo?

«Non credo, perché credo che quando si rompe una cosa non è più come prima. Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Ma non quella che è stata. Io oggi sono serena, leggera. Non voglio dire che non ho sbagliato niente però sono tranquilla con me stessa: credo che il voltare pagina velocemente dipenda anche da quello. Ho provato a fare tutto quello che andava fatto». Oggi con che nome ha salvato il suo numero sul cellulare?

«Totti». Una domanda non semplice: cosa pensa della nuova compagna del suo ex marito?

Sul bel viso di Blasi appare un sorriso proprio dolce. «Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena».

(Corsera)

