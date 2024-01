Il tris de force: Dybala gioca ma con calma

Sono tutte partite da Dybala ma sono anche tre in soli 8 giorni: Atalanta, Lazio e Milan. La Roma ha bisogno del suo campione, ma non può essere ingorda se vuole preservarne le delicate fibre. E allora Mourinho valuterà come prevenire altri stop senza penalizzare troppo la squadra in un momento cruciale della stagione. La 'Joya' giocherà titolare contro l'Atalanta e cercherà di dosare le energie anche in vista degli impegni successivi alternando blande sedute di allenamento a riposo e fisioterapia. Finora non ha mai segnato nei derby romani ma proverà a sbloccarsi la prossima settimana. Chissà se, proiettando l'ipotesi dei supplementari, Mourinho deciderà di lanciarlo subito o se invece lo terrà inizialmente fuori. Contro il Milan, invece, Dybala potrebbe garantire almeno 70-75 minuti di genio in caso di adeguata condizione atletica e freschezza neuromuscolare.

(corsport)