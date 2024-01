IL PUNTO DEL LUNEDÌ - TORRI: "Dan Friedkin deve supportare De Rossi in tutto e per tutto", DAMASCELLI: "L'organico della Roma non è affatto modesto"

Dopo la vittoria importante di sabato contro il Verona la nuova Roma di Daniele De Rossi comincia la settimana che la porterà a giocare mercoledì un amichevole contro l'Al Shabab, prima della sfida in casa della Salernitana di lunedì sera. Piero Torri su La Repubblica fa una richiesta espressa a Dan Friedkin: "Supportare De Rossi in tutto e per tutto. Presentare il progetto dello stadio, elemento imprescindibile per garantirsi un domani più solido". Luca Valdiserri sul Corriere della Sera torna sulla sfida dell'Olimpico: "Serviva un taglio netto con il passato e De Rossi ha cambiato il modulo dalla difesa, passando da 3 a 4". Nonostante il successo però Tony Damascelli de Il Giornale non è positivo: "La classifica, per il posto Champions, è compromessa".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

L. VALDISERRI - IL CORRIERE DELLA SERA

Prima di trasformare Daniele De Rossi nel Mister Wolf di Pulp Fiction, quello che risolve problemi, bisogna attendere qualche prova più probante del Verona. [...] Dalla gara di sabato, che doveva portare 3 punti a ogni costo e li ha portati, si possono comunque trarre 3 testimonianze dell'impegno che De Rossi sta mettendo nell'essere (parole sue) "trattato come un allenatore e non una bandiera del passato". Prima: serviva un taglio netto con il passato e De Rossi ha cambiato il modulo dalla difesa, passando da 3 a 4. [...] Secondo: alla vigilia di Milan-Roma, senza sapere che sarebbe stata la sua ultima apparizione, Mourinho ha detto che "senza Dybala non c'è giocatore in rosa che possa fare la connessione tra centrocampo e attacco". [...] Dybala, poco a suo agio nel 4-3-3 e timoroso di farsi di nuovo male, ha inciso pochissimo nella partita. [...] Terza: la Roma è assai calata nel secondo tempo, ha subìto un rigore non visto dall'arbitro ma scovato dal Var e ha qualche motivo di lamentarsi per il "blocco" di Serdar su Bove che ha permesso lo sviluppo dell'azione del gol dell'Hellas. La panchina della Roma ha mantenuto la calma. [...]





P. TORRI - LA REPUBBLICA

Daniele, José, Dan. Un allenatore entrante che ha cominciato la sua seconda carriera romanista, baci, applausi, ovazioni, lacrime, da Capitan futuro ad allenatore con un grande futuro alle spalle. [...] Un allenatore uscente che ha lasciato tra le lacrime, uno Special One che per la prima volta nella sua grande carriera ha capito di non aver capito. [...] E un presidente che dopo anni di silenzi e consensi, si è trovato pesantemente sul banco degli imputati, alla faccia dei circa novecento milioni già investiti in una Roma che da anni ha conti che definire traballanti è un esercizio di ottimismo. [...] Di De Rossi si è detto di tutto e di più. Di José, figuratevi, siamo stato inondati da fiumi di parole che hanno fatto il giro del mondo. Di mister Dan, al contrario, si è parlato con il contagocce, se non per insultarlo e criticarlo. [...] Peraltro nel periodo in cui si infittiscono le voci di una possibile cessione a un fondo arabo pronto a garantire un'offerta indecente. Mister Dan l'ha smentita e ha ribadito che non ha intenzione di farsi da parte. [...] Ora però, caro mister c'è bisogno di dare un seguito. Costruire un organigramma tecnico in grado di garantire conoscenza, competenza, intelligenza. Supportare De Rossi in tutto e per tutto. Presentare il progetto dello stadio, elemento imprescindibile per garantirsi un domani più solido. [...]





T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] Il magrissimo calendario ha visto la celebrazione commossa ma non commovente del de cuius portoghese, la folla romanista gli ha dedicato cori e striscioni, in verità l'ex mister aveva già riempito il trolley per un viaggio a Barcellona e già si sussurra di una sua vendetta napoletana, ideale teatro, per lui, di sceneggiate. La Roma 2 punto zero è di Daniele De Rossi, nome e cognome, come si deve a un professionista e non soltanto a una bandiera core de noantri. La squadra c'è, l'organico non è affatto modesto come José il Superbo, ottavo re di Roma, continuava a ricordare, per alibi. Ma la classifica, per il posto Champions, è compromessa. [...]





P. CONDO' - LA REPUBBLICA

[...] La Supercoppa ha congelato la zona Champions, con l'eccezione del debutto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Una partenza felice per il risultato e per l'evidenza della diversità tra lui e José Mourinho: rispetto a quel che sarebbe successo col portoghese in panchina, nel primo tempo la squadra ha proposta decisamente di più, nella ripresa si è difesa decisamente peggio. La direzione tecnica è dunque chiara, quella sportiva era stata illustrata alla vigilia in una conferenza stampa inondata dalla spontaneità umana che è sempre stata il tratto di De Rossi, e che dai tempi in cui giocava non si è dispersa di una virgola.