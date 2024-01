Il primo miracolo di De Rossi: si rivedono Smalling e Sanches

In queste prime giornate da nuovo allenatore della Roma De Rossi sta cercando di fare il possibile e anche l'impossibile. Per i miracoli però sembra essersi già attrezzato con la sola presenza a Trigoria, tanto da far tornare quasi abili e arruolati Smalling e Renato Sanches. Due calciatori che con Mourinho sembravano dispersi e che ora invece sono tornati a parlare tramite due post su Instagram, in cui hanno giurato amore e voglia di tornare. Tempi e modalità che hanno fatto storcere il naso a tanti: "Dal mio arrivo a Roma il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato. Non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club - il commento di Smalling -. Gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera. La priorità assoluta dello staff medico è di garantire che io possa dare un contributo significativo nella seconda parte di questa stagione e nelle stagioni a venire. Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposto dagli specialisti e la mia riabilitazione comprende, eccome, antidolorifici".

Poche ore dopo è arrivato il post di Sanches: "Ciò che volevo di più era stare in campo e fare quello che mi piace maggiormente. Purtroppo non sono stato molto fortunato con gli infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di tornare a giocare sono io... Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori".

Per adesso il miracolo è solo verbale, ma i cambiamenti a Trigoria sono tanti e iniziano a vedersi.

