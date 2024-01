Il giorno dell’arrivo di Angeliño

IL TEMPO (M. CIRULLI) - É pronto il primo rinforzo per la Roma di De Rossi. Si è sbloccata la trattativa legata ad Angeliño. Il terzino sinistro di proprietà del Lipsia è in procinto di firmare con i giallorossi, che vorrebbero averlo già in giornata nella Capitale, così da fargli svolgere le visite mediche domani. Un'operazione che si basa sul prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro, cifra simile a quella che avrebbe dovuto pagare il Galatasaray alla ventesima presenza dello spagnolo con la squadra turca. Adesso andrà trovata una soluzione per quanto riguarda la lista di Serie A. In Campionato la Roma ha infatti terminato gli spazi degli over 22 a disposizione, e per registrare l'ex Manchester City dovrebbe escludere un calciatore attualmente presente nell'elenco. Lo scenario ottimale, che permetterebbe più spazio anche in Europa League, dove il club capitolino deve fare i conti con il transfer balance, sarebbe una cessione, anche in prestito secco. I principali indiziati sono Kumbulla e Celik. Se per il turco è viva la pista Galatasaray, per l’ex Verona si registra l’interesse di alcune italiane, come Cremonese, Genoa e Torino. Il sorpasso dell'Udinese proprio al granata per Lovato, oltre all'infortunio di Buongiorno, potrebbe indirizzare così la squadra di Juric a puntare su un giocatore che il tecnico croato conosce bene.