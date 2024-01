Il Flamengo rilancia per Vina, Cherubini resta

IL TEMPO (L. PES) - Vina più vicino al Brasile. Il Flamengo è tornato alla carica per il terzino giallorosso attualmente in prestito al Sassuolo. Dopo la prima offerta di qualche settimana fa, di poco superiore ai 6 milioni, che fu respinta da Pinto, ora i carioca fanno sul serio. Dopo l'arrivo della dirigenza del Flamengo in Italia nel fine settimana, i brasiliani hanno alzato l'offerta con una proposta da dieci milioni complessivi (7 di parte fissa e 3 di bonus) per portare immediatamente il laterale a Rio de Janeiro.

La richiesta a Trigoria è sempre stata di 10, per questo ora l'affare può andare in porto. Vina lascerebbe subito gli emiliani ai quali andrebbe anche un indennizzo economico, ma non libererebbe alcuno spazio in lista per la Roma che attende ancora fiduciosa la partenza di Renato Sanches: il Besiktas insiste, ma il portoghese non sembra ancora convinto della destinazione nonostante la sua esperienza in giallorosso sia praticamente terminata.

Alla fine, invece, Cherubini resta a Trigoria. Dopo l'evidenza di una cisti al ginocchio è emersa la necessità da parte di club e ragazzo di proseguire insieme nelle cure e nella riabilitazione, che l'attaccante svolgerà nella Capitale. Inoltre, sarà proposto al classe 2004 il rinnovo di contratto. A giugno l'attuale scadenza, ma dopo il mancato accordo dei mesi scorsi ora Cherubini può davvero proseguire l'avventura in giallorosso. In entrata sempre occhi aperti su Soyuncu ma resta il nodo cessioni e formula con l'Atletico Madrid.